Hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri şehir genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Polis ekiplerince, yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hakkında hapis cezası bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın biri, "Resmî Belgede Sahtecilik" suçundan 4 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranırken diğer şahsın ise "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan her iki şahısta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli makamlarca 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.