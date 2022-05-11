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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Hapsedilen kedinin sahibine tazminat

Hapsedilen kedinin sahibine tazminat
ABD'NİN Bellevue kentinde yaşayan bir kadın, bir başkasının mülküne izinsiz girdiği gerekçesiyle "hapsedilen" kedisi Miska için verdiği üç yıllık mücadelenin sonunda 125 bin dolar tazminat elde etti. Miska'nın sahibi Anna Danieli, kedisinin mahalledeki mülklere izinsiz girmesi ve diğer kedilere sataşması nedeniyle yıllar içinde 30 bin dolardan fazla para cezası aldı. Yetkililer, Miska'yı bir noktada Danieli'nin elinden aldı ve "kedi hapishanesinde" kalmaya zorladı. Danieli bunun üzerine King County, Belleuve şehir yönetimi ve diğer kurumlara dava açıp kazandı. Dava sonucunda Belleuve şehrinde hayvanlara yönelik suçların görülme biçimi de değiştirilecek

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Hapsedilen kedinin sahibine tazminat
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