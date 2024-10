Haraç alamadıkları iş yerlerine böyle saldırdılar!

Firari Barış Boyun ve "Can Dalton" kod adlı firari Berat Can Gökdemir'in liderliğini yaptığı husumetli iki suç örgütüne yönelik düzenlenen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve toplamda 166 şüphelinin gözaltına alındığı "Kuyu-36" operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Kırmızı Bülten kararıyla aranan ve biri İtalya'da (Barış Boyun) diğeri ise Rusya'da (Berat Can Gökdemir) tutuklu olan iki çete liderinin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerinin gözaltına alınan üyeleri, operasyonu düzenleyen İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

"Can Dalton" kod adlı firari Berat Can Gökdemir'in elebaşı olduğu "Daltonlar" suç örgütü başta olmak üzere 100 motosikletli silahlı ve el bombalı saldırıya karıştıkları vurgulanan iki çetenin üyelerinin yakalandığı operasyonda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, beş pompalı tüfek, üç uzun namlulu tüfek, iki el bombası, dokuz çelik yelek, bir miktar uyuşturucu madde, yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirilmişti. İki husumetli çetenin üyelerinin "Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Yağma, Yağma Amacıyla Tehdit, Yasa Dışı Silah Ticareti, Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tehdit ve Mala Zarar Verme" suçlarına karıştıkları ifade edilmişti.

İŞTE O SİLAHLI SALDIRILAR…

Husumetli olan iki çetenin 147 üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer 19 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çete üyelerinin; haraç istedikleri ve alamadıkları firma ve iş yerlerini kurşunladıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 3 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde bir otomobil firmasının ve 8 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'nde bir inşaat firmasının çete üyeleri tarafından kurşunlandığı anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.