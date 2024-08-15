Haraç alamadıkları mekânları kurşunladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; haraç istedikleri ve alamadıkları işyerlerini kurşunlayan çeteye yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. 4-11 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe, Ümraniye ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan 3 işyerine saldırı gerçekleştiren 8 şüpheli yakalandı. Çalışmalar neticesinde esnafı haraca bağlamaya çalışan çete üyelerinin önce hedefe aldıkları işyerlerinin sahiplerini aradıkları ve 3'er milyon lira haraç istedikleri öğrenildi. Ayrıca haraç alamadıkları mekânlardaki kurşunlama olaylarını kayıt altına alıp daha sonra gözdağı vermek için başka işyeri sahiplerine izlettikleri belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 1211 mermi ve bir balistik yelek ele geçirildi. Gözaltındaki 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.