Haberler Yaşam Haberleri Haraç çetesi çökertildi
Giriş Tarihi: 24.1.2024

Haraç çetesi çökertildi

Devlet vatandaşların huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmıyor. Kafes-32 operasyonu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Antalya’da esnafı haraca bağlayan çete üyeleri yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Haraç çetesi çökertildi
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Antalya'da düzenlenen "Kafes-32" operasyonu kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de olduğu 11 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütünün mağdurların işyerlerini kurşunlayıp haraca bağlamaya çalıştıkları, kaçırdıkları mağdurları darp edip kayıt altına aldıkları ve banka hesaplarını ele geçirdikleri tespit edildi. Ayrıca örgüt, mağdurlara ait kiralık evleri çöktükleri belirlendi.



SUÇA GEÇİT YOK
Antalya'nın Alanya ilçesi genelinde: işyerlerini kurşunlayıp esnaf üzerinde baskı kurarak para talep ettikleri belirlendi. Örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdurların ikametine silah zoru ile girerek kişileri kaçırdıkları ve internet bankacılığı üzerinden hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları tespit edildi.
Müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darp ettikleri ve kaçırdıkları belirlendi. Darp anlarını kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları, halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara'ya yeni raylı sistem
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Tarihi bir sorumluluğumuz var
Altınok ‘Acil’ diyerek yapılacak çalışmaları anlattı! “Ankara'da kentsel dönüşüme ihtiyaç var
CHP'de parti içi çatışma büyüyor! Yerel seçim için hazırlanan yeni senaryo...
MİT Başkanı Kalın’ın Irak ziyaretinin perde arkası! PKK terör örgütü mücadelesiyle ilgili kararlılık vurgusu
SON DAKİKA | İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular
Ekşi Sözlük’teki İBB'nin trol hesap ağı deşifre oldu! İBB’li yetkililer adeta kabul etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Haraç çetesi çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA