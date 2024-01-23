Haraç çetesi çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Antalya'da düzenlenen "Kafes-32" operasyonu kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de olduğu 11 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütünün mağdurların işyerlerini kurşunlayıp haraca bağlamaya çalıştıkları, kaçırdıkları mağdurları darp edip kayıt altına aldıkları ve banka hesaplarını ele geçirdikleri tespit edildi. Ayrıca örgüt, mağdurlara ait kiralık evleri çöktükleri belirlendi.Antalya'nın Alanya ilçesi genelinde: işyerlerini kurşunlayıp esnaf üzerinde baskı kurarak para talep ettikleri belirlendi. Örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdurların ikametine silah zoru ile girerek kişileri kaçırdıkları ve internet bankacılığı üzerinden hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları tespit edildi.Müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darp ettikleri ve kaçırdıkları belirlendi. Darp anlarını kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları, halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.