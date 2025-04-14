Haraç çetesi yakalandı

İstanbul Sarıyer'de villaların olduğu siteye önce silahlı saldırı gerçekleştiren ardından el bombası attığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Haraç istemek için eylemleri gerçekleştiren ancak yakalandıkları için isteyemedikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin el bombası attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 10 Nisan'da Ferahevler Mahallesi'nde villaların olduğu bir sitenin önüne motosikletle geldikleri, 2 saldırganın villanın bahçesine el bombası attıkları öğrenildi. Bombanın bahçede patlamasıyla villaların camlarının kırıldığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi. Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.