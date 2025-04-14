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Giriş Tarihi: 15.4.2025

Haraç çetesi yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Haraç çetesi yakalandı
İstanbul Sarıyer'de villaların olduğu siteye önce silahlı saldırı gerçekleştiren ardından el bombası attığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Haraç istemek için eylemleri gerçekleştiren ancak yakalandıkları için isteyemedikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin el bombası attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 10 Nisan'da Ferahevler Mahallesi'nde villaların olduğu bir sitenin önüne motosikletle geldikleri, 2 saldırganın villanın bahçesine el bombası attıkları öğrenildi. Bombanın bahçede patlamasıyla villaların camlarının kırıldığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi. Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Haraç çetesi yakalandı
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