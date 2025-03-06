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Giriş Tarihi: 7.3.2025

Haraç istediler alamadan yakalandılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Haraç istediler alamadan yakalandılar
İstanbul Fatih'te 25 Şubat günü bir tekel bayiinin önüne otomobille gelen saldırganlar işyerine ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü izledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak saklandıkları eve kadar takip edildi. Polis ekipleri eve yaptığı baskında 5'i 18 yaşından küçük 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Aramalarda ele konulan şüphelilere ait telefonda ise saldırı anına ilişkin görüntüleri bulundu. Görüntülerde bir şüphelinin aracın camını açarak işyerine ateş ettiği, ardından da şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları görülüyor. İncelemelerde Whatsapp üzerinden şüphelilerin saldırıyla ilgili konuşmalarını da tespit etti. Şüphelilere gönderilen mesajda kurşunlanacak işyerinin resminin işaretlendiği bir fotoğrafın altına 'Sol taraftaki dükkâna 3-4 tane atsanız yeter' yazdığı belirlendi.

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Haraç istediler alamadan yakalandılar
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