Harcama yaptıkları iş yerlerinin kameralarından yakaladılar

İstanbul'da iki kişi Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yüzyıl Mahallesi'nde park halindeki bir aracın teybini ve araçta unutulan cüzdanı çaldı. İstanbul Polisi hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların, cüzdandaki kredi kartlarının "Temassız" özelliğini kullanarak harcamalar yaptıkları belirlendi. İş yerlerindeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayı gerçekleştiren Ö.D. (15) ve E.K. (16), Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.