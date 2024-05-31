Harçlıklarıyla 12 engellinin hayatına dokundular

Bursa'daki bir ilkokulun 3'üncü sınıf öğrencileri, 2 yılda biriktirdiği okul harçlıklarıyla aldıkları 12 tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere bağışladı. Okul idaresinin izniyle 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2B sınıfı tarafından "Özgürlüğü Hayal Edenlere Umut Oluyoruz" adlı proje başlatıldı. Öğretmen Harun Alaçam öncülüğünde yürütülen proje, bu eğitim öğretim yılında da sürdürüldü. Okulun 3B sınıfındaki 29 öğrencinin ailelerinin de destekleri ile biriktirdiği harçlıklarla 2'si sporcular için özel olarak tasarlanan 12 manuel tekerlekli sandalye alındı. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi yetkilileriyle iletişime geçen idareciler, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engellileri belirledi. Kurdelelerle süslenen tekerlekli sandalyeler, okul bahçesinde düzenlenen törene katılan 3 engelliye teslim edildi. Diğer 9 tekerlekli sandalye ise engellilerin adreslerine gönderildi. Okul Müdürü Murat Kutlu, bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdikleri çalışmaya katkı koyan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. Geçmiş yıllarda da ihtiyaç sahiplerini tekerlekli sandalyelerle buluşturduklarını belirten Kutlu, "Sandalyelerin 2 bin 500-3 bin lira maliyeti var. Aynı zamanda bu bireylerimizin spor yapanlarını da bildiğimiz için onlara özel ayrı sandalyeler temin ettik. 5-6 bin lira civarında da onların maliyeti var. Mevcudumuz az görünse de çok ciddi bir sayıda tekerlekli sandalyeyi teslim etmiş olduk" dedi. AA