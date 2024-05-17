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Giriş Tarihi: 17.5.2024 11:43

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, borsa işlem tarihi ne zaman? Hareket Proje (HRKET) kaç lot verdi?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. 15-16-17 Mayıs tarihlerinde halka arz işlemlerine başladı. Talep toplama işlemleri bugün son bulacak olan şirketin borsa işlem tarihi gündemde. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, borsa işlem tarihi ne zaman? Hareket Proje (HRKET) kaç lot verdi?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, borsa işlem tarihi ne zaman? Hareket Proje HRKET kaç lot verdi?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği sonuçlar için geri sayım başladı. 3 gün boyunca talep toplayan şirketin arz sonuçları araştırılıyor. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, borsa işlem tarihi ne zaman?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Firmanın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz eşit dağıtım olacak.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI

Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firmanın olası dağılımı şu şekilde;

- 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

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Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, borsa işlem tarihi ne zaman? Hareket Proje (HRKET) kaç lot verdi?
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