Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, borsa işlem tarihi ne zaman? Hareket Proje (HRKET) kaç lot verdi?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği sonuçlar için geri sayım başladı. 3 gün boyunca talep toplayan şirketin arz sonuçları araştırılıyor. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, borsa işlem tarihi ne zaman?