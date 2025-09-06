Hareketsizlik hasta ediyor

SON yıllarda yapılan çok sayıda araştırma, uzu süre oturmak ve hareketsiz yaşamın ölümcül hastalıklara neden olduğunu ortaya koydu. American Heart Association sitesinde yar alan çalışmaya göre, hareketli olmak ileri yaştaki kadın kanser hastalarında ölüm riskini düşürebiliyor. Araştırma, daha fazla hareket etmenin ve daha az oturmanın, kanser geçmişi olan orta yaş üstü kadınlarda kalp damar hastalıkları ve diğer nedenlere bağlı ölüm riskini azaltabileceğini gösterdi. Çalışmanın baş yazarı Dr. Eric Hyde, kanserden kurtulanları daha aktif olmaya teşvik etmenin hayatta kalma süresini uzattığını kaydetti.