Hareketsizlik kalp krizini tetikleyebilir

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sefer Usta, "Genç yaşlarda görülebilen ani kalp durması, pıhtı atma olayı maalesef hareketsiz kalmakla genetik alt yapısı daha yatkın olan insanlarda görülebilmektedir. Bilgisayar başında çok uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınılması ve gereği kadar su içilmesi gerekiyor" dedi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ise, bilgisayar bağımlısı çocukların tedavi edilmesi gerektiğini, spor, doğa ve sosyo kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Olay iki gün önce Kepez ilçesinde Emek Mahallesi'ndeki evlerinde meydana geldi. Bilgisayarın başında oyun oynayan Atatürk Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi hareketsiz kaldı. Bunu gören küçük kız kardeşi Nisa annesi Hatice Sarı'ya koşarak, "Anne ağabeyim şaka yapıyor herhalde" dedi. Bunun üzerine oğlunu merak eden anne bilgisayar odasına koştu. Harun'un hareketsiz halde görünce eşi Erdal Sarı ile birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Harun Sarı'yı ambulans ile özel tıp merkezine kaldırdı. Burada talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ANİ KALP DURMASI

Adli tıp kurumunda yapılan otopside Harun Sarı'nın ani kalp durması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Adli tıp uzmanları ani kalp durmasının bilgisayar başında uzun süre oturmadan kaynaklanabileceğini kaydetti. Baba Erdal Sarı ise Harun'un küçük yaşta havale geçirdiğini yılda bir defa kontrol yaptırdıklarını söyledi. Acılı baba, oğlu ya da ailesinde kalp rahatsızlığı olan kimse bulunmadığını kaydetti.

UZUN SÜRELİ HAREKETSİZ KALMAK KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sefer Usta: "Genç yaşlarda da görülebilen ani kalp durması, pıhtı atma olayı maalesef hareketsiz kalmakla genetik alt yapısı daha yatkın olan insanlarda görülebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için çok hareketsiz kalmaktan, uzun süreli yolculuklarda hareketsiz kalmaktan, bilgisayar başında çok uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınılması gerekiyor ve gereği kadar su içme olayını da ihmal etmemek gerekiyor. Normalde yatkın kişilerde ya da başka hastalıklara ek olarak görülebilen damar içi pıhtı oluşumu, normal bireylerde de uzun süreli hareketsizliklerde düşük oranda görülebilir"

SPOR VE DOĞAYA YÖNLENDİRMELİ

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş: "Belli bir süreden fazla bilgisayarın başında hareketsiz kalmak kalp krizi riskini artırır. 15-20 dakikada bir hareket etmemiz, birkaç adım atmamız gerekir. Gününün çoğunu bilgisayar başında geçiren kişileri tedavi ve rehabilite edilmesi gerekli bireyler olarak değerlendiriyoruz. Bilgisayar bağımlılığı hem psikolojik hem sosyolojik bir çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Başta kalp-damar sorunları olmak üzere hemen hemen tüm doku ve organlarımızı olumsuz etkileyen ve ölümle dahi sonuçlanabilen bilgisayar bağımlılığı ile ilgili sorunun çözümüne yönelik çalışma yapılmalı. Bu tür gençlerimizin spor, doğa ve sosyo kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi lazım"