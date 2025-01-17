Harfiyat kamyonu dereye uçtu: 3 kişi yaralandı

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, orta şeritte ilerleyen hafriyat kamyonuna çaptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç bariyerleri aştı.

Hafriyat kamyonu Alibey deresine düşerken hafif ticari araç yol kenarındaki boş alanda durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık, itfaiye ve SAK ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler dereye düşen kamyon şoförünü kurtarmak için çalışma başlattı. SAK ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen hafriyat kamyonu şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç içinde bulunan sürücü ile bir kişi de yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.