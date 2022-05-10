Haritacı pilot

Türkiye'ninve Avrupa'nın ilk kadın grocopter (iki koltuğu bulunan hava taşıtı) pilotu Hatice Nur Gündoğdu, yaptığı uçuşlarda navigasyonda kullanılan yolların çekimini yapıyor. Gündoğdu'nun çektiği görüntüler Google Haritalar'da (Maps) kullanılıyor. Yaptığı çekimlerin fotogrametri olarak adlandırıldığını belirten Gündoğdu, çekimlerin nasıl yapıldığıyla ilgili, "Uçağın altında bir delik ve kamera var. 4-5 açıdan çekim yapıyor. Ardahan, Siirt, Antalya, Adana illerini ben çektim. Onlar 3 boyutlu hale getiriliyor. Fotoğraflarını çekiyorum. Türkiye'nin Google Maps'ini oluşturup insanların buradan veri almasını sağlayabiliriz" dedi. 2005'te kabin memuru olarak havacılık serüvenine başlayan Gündoğdu "Annemler 'Havada nasıl yapacaksın bu işi' dediler. Hiç pes etmedim. Kabin memurluğunun ardından pilotaja yönelik eğitim aldım. Bazı kazalardan dolayı grocopter uçaklarının güvenli olmadığını düşünüyorlar ama gerekli bakımlar yapılır ve eğitim de doğru alınırsa, onda uçmak karada yolculuk etmekten daha güvenli. Kadın olduğum için 1.5 yıl kendimi kanıtlamak zorunda kaldım. Şimdi sorumlu kaptan pilotum. Uzun tırnaklarla, ojeyle, makyajla uçuş yapıyorum. Bakımımdan ödün vermiyorum. Anneler şimdi 'Kızıma sizi örnek göstereceğim. Kızım da sizin gibi pilot olsun' diyor. Benim başardığımı gören kadınların ufkunu açıyorum. Şırnak'ta, ilkokulda, ortaokulda gençlerle temas kuruyorum. Bu mesleğin göründüğü kadar zor ve ulaşılmaz olmadığını gösteriyorum. Kadınlar havacılıkta zirveye gidiyor. Öncü olmak zor ama güzel, arkanızdan gelenleri görünce keyif alıyorsunuz" diye konuştu.