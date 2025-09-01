Harmandalı sakinleri hukuk zaferini davul zurna ile kutladı

İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın "Harmandalı yakınlarında yeni bir alan bulduk" açıklamasına tepki gösteren Kazar, "Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından Ege Üniversitesi'nin de alana 'Uygun' raporu verdiğini, raporların da Bakanlığa gönderildiğini öğrendik. Bu uygulama yargı kararlarını işlevsiz bırakma ve kanuna karşı hile olarak kabul edilmelidir. Harmandalı sahası ve çevresi çöp stoklama kapasitesini fazlasıyla doldurmuş ve aşmıştır. Aksi uygulama Harmandalı halkı için cinayettir." Dedi.

1992 yılında 15 yıllığına kurulmasına rağmen 33 yıl boyunca faaliyet gösteren Çiğli Harmandalı Çöplüğü, bölgede heyelana neden oldu. Çöplükten sızan pis suların sebep olduğu heyelan İzmir Büyükşehir Belediyesi önlem almayınca zamanla etkisini giderek artırdı. Bölgede yer alan çok sayıda ev ve hayan ağılı oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar çöplüğe karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Danıştay geçtiğimiz ay çöplüğün kapatılmasına ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

TUGAY'IN SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Harmandalı Çöplüğünün kapatılması ile birlikte kentte çöp sorunu patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni çöplük alanı ile ilgili B planının olması kentet çöp sorununun giderek büyümesine neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde "Harmandalı yakınlarında yeni bir alan bulduk" açıklaması yaptı. Tugay'ın açıklaması yıllardır çöplüğün kapatılması için mücadele eden Harmandalı sakinleri arasında büyük tepkiye neden oldu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Yaşanan şok gelişme sonrası Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesine karşı kazandıkları hukuk mücadelesini kutlamak hem de yıllardır yaşadıkları çöp sorununa dikkat çekmek için, Danıştay kararıyla kapatılan tesisin önünde bir araya geldi.

HARMANDALI HALKI İÇİN CİNAYETTİR

Mahalle halkı adına açıklamayı çöp konusunda direnişin sembolü haline gelen Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar okudu. Kazar yaptığı açıklamada, "Cemil Tugay'ın açıklamasının ardından Ege Üniversitesi'nin de alana 'Uygun' raporu verdiğini, raporların da Bakanlığa gönderildiğini öğrendik. Bu uygulama yargı kararlarını işlevsiz bırakma ve kanuna karşı hile olarak kabul edilmelidir. Harmandalı sahası ve çevresi çöp stoklama kapasitesini fazlasıyla doldurmuş ve aşmıştır. Aksi uygulama Harmandalı halkı için cinayettir. Bu çalışmanın derhal durdurulması gerekir" ifadelerine yer verdi.

İZMİR'İ İZMİR'E İHANET EDENLERDEN KORUMAK İÇİN BURADAYIZ

Çöp sahası ile ilgili bilim insanlarının görüşlerinin ve mahkeme kararlarının dikkate alınmasını talep eden Kazar, "İzmir'i, İzmir'e ihanet edenlerden korumak, kurtarmak ve kentimize sahip çıkmak için buradayız. Harmandalı çöp sahasının çevre ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehlike için uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu. "Artık bizde diğer vatandaşlar gibi insanca yaşamak istiyoruz" diyen Kazar: "Bu işi beceremiyorsanız bırakın gidin, sizin yerinize becerenler gelsin." Diye konuştu.

BUGÜN HARMANDALINI YOK EDENLER YARIN TİRE BERGAMA'YI DA YOK EDER

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöp denince ilk aklına Harmandalı geldiğini belirten Kazar: "İzmir Büyükşehir Belediyesi artık Harmandalının adını çöple telaffuz etmekten vazgeçip belleğinden çıkarsın. İZBB olarak siz başka ilçe bilmiyor musunuz? Siz çöp bertarafı konusunda dünyada uygulanan son teknolojileri bilmiyor musunuz? Burada yapılması gereken vahşi depolama değil son teknoloji ile çalışan katı atık bertaraf tesisleri kurmaktır. Bu tesisler sayesinde hem çevre korunacak hem de camından kağıdına, plastiğinden diğer atıklara kadar hepsi tekrar ekonomiye kazandırılacaktır. Bunlar vahşi depolama yaparak Harmandalına büyük zarar verdiler. Bugün Harmandalını yok edenler yarın Tire'yi, Karateke'yi, Bergama'yı da yok ederler." Diye konuştu.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAYLI KUTLAMA

Açıklamanın ardından mahalle halkı "Harmandalı'da çöp istemiyoruz" , "Büyükşehir şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları atarak ellerinde Türk Bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri Danıştay kararının ardından çöp tesisinin kapatılmasını da davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.