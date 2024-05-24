Harmandalı’na çöp dökümü durdurulsun

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı semtinde zafer halkın oldu. Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar'ın büyükşehir belediyesine karşı başlattığı hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. İzmir 4. İdare Mahkemesinin geçtiğimiz yıl Haziran ayında verdiği 'Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünü durdurun' kararına uymayarak hukuku ayaklar altına alan İzmir Büyükşehir Belediyesine Bölge İdare Mahkemesinden kötü haber geldi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin verdiği Harmandalına çöp dökümünün durdurulmasına ilişkin kararını onayıp İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı istinaf başvurusunu ret etti. Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümüne devam edilmesinin bölgede yaşanmakta olan heyelanı tetikleyeceğine dikkat çeken mahkeme gerekçeli kararında büyükşehir belediyesinin yaptığı temyiz başvurusunda hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Harmandalı Çöplüğünden sızan pis sular bölgede heyelana neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı'nda yaşanan doğa katliamına seyirci kalınca heyelanın etki alanı giderek genişledi.

ÇOK SAYIDA EV BOŞALTILDI

Oluşan çatlaklar nedeniyle bölgede çok sayıda ev ve hayvan ağılı can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesi ile boşaltıldı. Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, geçtiğimiz yıl Bölge İdare Mahkemesine başvuruda bulunarak Harmandalına çöp dökümüne olanak tanıyan işlemin iptali istemiyle dava açtı.

YEREL MAHKEME ÇÖP DÖKÜMÜ DURDURULSUN DEDİ AMA…

Kazar'ın başvurusunu değerlendiren İzmir 4. İdare Mahkemesi geçtiğimiz yıl haziran ayında çöp dökümünün bölgede yaşanmakta olan heyelanı tetikleyebileceğini, dolayısı ile yerleşim yerlerinin tehdit altında olduğunu belirtip Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünün durdurulması yönünde karar verdi.

BÜYÜKŞEHİR MAHKEME KARARINI YOK SAYDI

İdare Mahkemesi kararları bağlayıcı olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi bölgeye çöp dökmeye devam etti. Yöre halkının çöp kamyonlarının geçişine engel olmak için başlattığı yol kapatma eylemi de o süreçte polis tarafından engellendi.

BÜYÜKŞEHİR YEREL MAHKEMENİN KARARINI İSTİNAFA TAŞIDI

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünün durdurulmasına ilişkin olarak İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı istinafa taşıdı. Bölge idare mahkemesine itiraz başvurusu yapan Büyükşehir yerel mahkemenin verdiği iptal kararının kaldırılmasını talep etti. Büyükşehir Belediyesi mahkemeye sunduğu dilekçede idare mahkemesinin bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi yapmadan karar verdiğini dolayısı ile yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uyarlığı bulunmadığını öne sürdü.

OY BİRLİĞİ İLE RET EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itizarını değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını oybirliği ile ret edip yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

ÇÖP DÖKÜMÜ HEYELANI TETİKLER

Mahkeme gerekçeli kararında Harmandalı Çöplüğünde çöp döküm işlemine devam edilmesinin bölgedeki heyelan riskinin artmasına neden olabileceğine dikkat çekti. Harmandalında çöp döküm alanı içinde kalan fakat heyelan riski oluşturmadığı iddia edilen bölgelere çöp dökümünün ancak sahada denetim ve gözetim yetkisi bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görüş verdiği bir raporla mümkün olabileceğine dikkat çeken mahkeme hukuki ve bilimsel koşullar oluşmadan tesiste depolama faaliyetine devam edilmesinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüreceğinin altını çizdi.

HUKUKA UYARLILIK YOK

Mahkeme belirtilen gerekçelerle Büyükşehir'in yaptığı itirazda hukuka uyarlık bulunmadığını belirtip temyiz başvurusunu ret etti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bölge İdare Mahkemesinin verdiği ret kararı tebliğ edildikten sonra 30 gün içinde karara Danıştay nezdinde itiraz edecek. Bu arada Danıştay kararı çıkana kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi çöp döküm işlemini durdurmak zorunda kalacak.