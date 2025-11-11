Harmandalı’ndaki tehlike raporlara yansıdı

Raporda, tesisin bölgedeki çevre sorunlarını arttırdığı ve kapatılması gerektiği belirtildi. Belediyenin, hızlıca alternatif bir tesis yapıp Harmandalı bölgesini rehabilite etmesi gerektiği ifade edilen raporda ayrıca "Depolama sahasında ortalama 500 m3 /gün sızıntı suyu oluşmaktadır" denildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1992 yılında devreye alınan Harmandalı Çöplüğü son yıllarda bölgede yaşanan toprak kayması nedeniyle yörede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmış, çok sayıda ev ve hayvan ağılı heyelan sonucu oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılmıştı.

İzmir Valiliği'ne bağlı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İzmir ili 2024 yılı çevre durum raporunu açıkladı. Raporda İzmir'de kronikleşen çevre sorunları ile ilgili çarpıcı tespitler yer aldı. Raporda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1992 yılında hizmete sokulan ve geçtiğimiz aylarda Danıştay kararı ile kapatılmasına rağmen İZBB'nin talebi üzerine bakanlık onayı ile 31 Aralık'a kadar geçici çöp döküm izni verilen Harmandalı Çöplüğü de yer aldı.

1992 YILINDA HİZMETE AÇILDI

İl Müdürlüğünün hazırladığı raporda Harmandalı Çöplüğünden sızan çöp sularına dikkat çekildi. İl Müdürlüğü, Harmandalı'da günlük ortalama 500 metreküp sızıntı suyu oluştuğuna dikkat çekti. Sızın sularının drenaj toplama sistemiyle toplanarak, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine kanalizasyon şebekesiyle gönderildiği belirtildi.. Raporda İzmir'in Çiğli ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren Harmandalı Çöplüğünün 1992 yılında İZBB tarafından 90 hektarlık alanda işletime alındığı hatırlatıldı.

SANAYİ ATIKLARININ DÖKÜMÜ YASAKLANMIŞTI

Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisinde belediye atıkları ve sanayi atıkları ayrı lotlarda depoladığını belirten raporda 2016 yılı Eylül ayından itibaren söz konusu tesise endüstriyel atık kabulünün yasaklandığının altı çizildi. Bu tarihten itibaren tesiste sadece evsel atıkların depolandığı belirtildi.

GÜNDE 500 METREKÜP ÇÖP SUYU

Depolama tesisine dökülen çöplerden sızan çöp sularının drenaj toplama sistemi ile toplanarak, İZSU kanalizasyon şebekesi aracılığı ile 10 kilometre ileride yer alan Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine gönderildiği belirtildi. Depolama sahasında günde ortalama 500 m3 sızıntı suyu oluştuğunun altı çizildi.

HARMANDALI BİR AN ÖNCE KAPATILIP ALAN REHABİLİTE EDİLMELİ

Raporda 'Harmandalı'ya dair çarpıcı bölüm ise sonuç ve değerlendirme kısmında yer aldı. Belediye atıklarının büyük bölümünün bertaraf edildiği tesis sebebiyle çevresel sorunların gün geçtikçe daha da arttığı belirtildi. Çevre kirliliğini arttırması sebebiyle Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisinin kapatılması ve bölgenin rehabilite edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca alternatif atık tesislerinin büyükşehir belediyesi tarafından hızlıca hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1992 yılında hizmete sokulan Harmandalı Çöplüğü ekonomik ömrünü doldurmuş olmasına rağmen çöp dökümüne devam edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda çöp suyundan sızan sular nedeniyle bölgede heyelan yaşanmış, heyelanın etkisi ile gerek arazide gerekçe Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan cadde ve sokaklarda kabarmalar oluşmuştu. Elektrik direkleri yan yatmış çok sayıda ev ve hayvan ağılı toprak kayması sonucu oluşan çatlaklar nedeniyle can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesi ile tahliye edilmişti. Bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen Büyükşehir Belediyesinin bölgeye çöp dökmeye devam etmesi üzerine Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar olayı yargıya taşımıştı. Geçtiğimiz aylarda da Danıştay aldığı kararla Harmandalına Çöp Dökümünü durdurmuştu. Mahkeme kararlarına rağmen belediye bölgeye çöp dökmekte ısrarcı olunca bakanlık İZBB'ye 31 Aralık 2025'e kadar Harmandalına geçici çöp dökme izni vermişti. İZBB'nin bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini hiçe sayan uygulaması yörede yaşayan binlerce vatandaşın tepkisine neden olmuştu.