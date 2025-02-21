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Giriş Tarihi: 21.2.2025 13:11 Son Güncelleme: 21.2.2025 13:13

Harp cerrahi uzmanı Prof. Tahir Özışık hayatını kaybetti

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nin Genel Cerrahi AD. Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Acil Tıp Anabilim Dalı Kurucu Başkanı olan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Hv. Tbp. Kd. Albay Tahir Özışık, 82 yaşında organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Harp cerrahisi alanında ulusal ve uluslar arası çok sayıda çalışması bulunan Özışık, memleketi Kayseri’de askeri törenle toprağa verildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Harp cerrahi uzmanı Prof. Tahir Özışık hayatını kaybetti

Yeni adıyla Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde özellikle travma, acil cerrahi, afet tıbbı, askeri acil sağlık hizmetleri ve harp cerrahisi alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışmaya imza atan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Hv. Tbp. Kd. Albay Tahir Özışık, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavisine evinde devam edilen Prof. Dr.Tahir Özışık'ın vefatı tıp camiasında üzüntüyle karşılandı. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştiren Tahir Özışık için Gülhane Halil Akçiçek Anfisinde tören düzenlendi. Töreninin ardından Özışık'ın naşı memleketi Kayseri'ye gönderildi. Prof. Hv. Tbp. Kd. Albay Tahir Özışık, Kocasinan İlçesi Himmetdede Mahallesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

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Harp cerrahi uzmanı Prof. Tahir Özışık hayatını kaybetti
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