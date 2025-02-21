Harp cerrahi uzmanı Prof. Tahir Özışık hayatını kaybetti

Yeni adıyla Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde özellikle travma, acil cerrahi, afet tıbbı, askeri acil sağlık hizmetleri ve harp cerrahisi alanında ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışmaya imza atan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Hv. Tbp. Kd. Albay Tahir Özışık, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavisine evinde devam edilen Prof. Dr.Tahir Özışık'ın vefatı tıp camiasında üzüntüyle karşılandı. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci yetiştiren Tahir Özışık için Gülhane Halil Akçiçek Anfisinde tören düzenlendi. Töreninin ardından Özışık'ın naşı memleketi Kayseri'ye gönderildi. Prof. Hv. Tbp. Kd. Albay Tahir Özışık, Kocasinan İlçesi Himmetdede Mahallesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.