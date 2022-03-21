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Giriş Tarihi: 21.3.2022 19:23 Son Güncelleme: 21.3.2022 19:26

Harran Üniversitesi Hastanesi, Anadolu Gastroenteroloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran Üniversitesi Hastanesi, Anadolu Gastroenteroloji Günleri’ne ev sahipliği yaptı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi 17-19 Mart 2022 tarihleri arasında yaklaşık 400 kişinin katılımıyla Anadolu Gastroenteroloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi, hastane hizmetlerinin yanı sıra akademik faaliyetlere de önem vermeye devam ediyor.

Prof. Dr. Uyanıkoğlu, "Amacımız şehrimize ve çevre illere hizmet vermenin yanı sıra bu tür bilimsel aktivitelerle Şanlıurfa'mızın adını olumlu bir şekilde duyurmak, dünyanın en eski üniversitesi olan Harran Üniversitesi'ni hakkettiği yerlere getirmektir" dedi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik etkinlik kapsamında üniversitemize gelen bilim insanlarına ve etkinliğin gerçekleştirilmesinde emek veren Gastroenteroloji bölüm hocalarımıza teşekkür etti. Gastroenteroloji günlerine katılan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Anadolu Gastroenteroloji Günlerinin çok yararlı ve verimli geçtiğini ifade ederken ev sahipliğinden dolayı Şanlıurfa Harran Üniversitesi hastanesi yönetimine teşekkür etti. Şanlıurfa'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, "Anadolu Gastroenteroloji Günlerine kapsamında Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinin ev sahipliğinde bir araya geldik. Burada olmadan dolayı çok mutluyuz. 3 günlük etkinlik kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Harran Üniversitesi Hastanesinin birçok alanda yeniliklere öncülük etmesi, ilklere imza atması ve yapılan işlem çeşitliliği ile Türkiye'nin önde gelen kliniklerindendir. Bizleri buraya davet eden Harran Üniversitesi Hastanesine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek, Anadolu Gastroenteroloji Günlerine hastahane olarak ev sahipliği yapmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtirken, etkinliğin ilimizde olmasında emeği geçen Gastroenteroloji bölüme hocalarına ve Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu'a teşekkür etti. 3 gün süren etkinlik Göbeklitepe ziyareti ile son buldu.

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Harran Üniversitesi Hastanesi, Anadolu Gastroenteroloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı
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