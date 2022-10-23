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Giriş Tarihi: 23.10.2022 16:53 Son Güncelleme: 23.10.2022 16:57

Harran Üniversitesi Hastanesi, uyku sorunu olan hastaların umudu oldu

Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs hastalıkları bünyesindeki Uyku Tedavisi Kliniği, uyku sorunu yaşayan vatandaşlara hizmet ediyor. Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde her gün hasta kabul edilen serviste, uykuda nefes durması, gündüz aşırı uyku hali ve horlama şikâyetleriyle gelen hastaların teşhis ve tanısı konuluyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran Üniversitesi Hastanesi, uyku sorunu olan hastaların umudu oldu

Polikliniğine gelenler uyku bozukluklarının tedavisi için uyku testi öncesinde muayeneleri, tetkikleri ve ilgili bölümlerle konsültasyonları yapıldıktan sonra uyku testine giriyor. Geceyi bu laboratuvarda geçiren ve uyku esnasında tüm vücut değerleri incelenen hastalar, yaşadıkları rahatsızlığa en uygun tedavinin yapılması için ilgili klinikler ve birimlere yönlendiriliyor.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Göğüs Hastalıkları Poliklinik bünyesindeki Uyku Tedavisi Kliniğinde incelemelerde bulunarak, Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zafer Hasan Ali Sak ve bölüm hocalarından bilgiler aldı.

Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'e Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Denek'in yanı sıra Harran Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek, Harran Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zafer Hasan Ali Sak ve bölüm hocaları eşlik etti.

Harran Üniversitesi Hastanesi'nin, güçlü akademisyen kadrosu ve kapsamlı sağlık hizmetleri ile öne çıktığını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik; "Üniversite Hastanemiz, bünyesinde uluslararası deneyimine sahip akademik kadrosu ile gücüne güç katıyor.

Oldukça iddialı bir kadroya sahip olan Harran Üniversitesi Hastanemizde, öğretim üyelerinin birçoğu aynı zamanda çok önemli operasyonlara da imza atmalarıyla Şanlıurfa ve bölgenin ihtiyacı olan branşlarda verdikleri klinik hizmetleriyle öne çıkıyorlar.Bunlardan bir tanesi olan Göğüs Hastalıkları Servisi Uyku Tedavisi Kliniğimiz bölgeye hizmet veriyor. Bölgede olmayan son teknolojik cihazlarla uyuyan hastanın takip edildiği Uyku Laboratuvarında, hastanın tüm analizleri raporlanıp rahatsızlıklarının neden kaynaklı olduğu bilgisine rahatlıkla ulaşılabiliyor. Uyku sorunu yaşayan gündüz aşırı uyku hali, horlama ve tanıklı apnesi bulunan vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde teşhis ve tedavilerini yaptırabilirler" diye konuştu.Uyku apnesinin uykuda kısa süreli solunum durmalarından kaynaklandığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zafer Hasan Ali Sak; "Uyku apnesi, bazen de çok ciddi solunum durmaları şeklinde görülebilir. Bu nedenle kalp, şeker, inme hastalıkları için risk yaratır. Obezite, uyku apnesi için en önemli risk faktörlerindendir.

Uyku apnesi nedeniyle kişiler uyandıklarında çok yorgun bir şekilde kalkabilirler. Gün içerisinde halsizliğin yanı sıra aşırı uyku hali görülebilir. Aşırı kilolu uzun yol şoförlerinde de uyku apnesi problem yaratabilir. Göğüs Hastalıkları Uyku Tedavisi Kliniğimizde uyku rahatsızlığı olan hasta akşam saatlerinde ev ortamı gibi rahat edebileceği uyku odasına alınıyor, sabaha kadar uyku testi cihazıyla takibi yapılıyor. Burada hastaya en konforlu hizmet verilerek uyutulması sağlanıyor. Laboratuvarımızda gelen hastalarımızın tüm teşhisleri konularak ilgili birime yönlendiriliyor" dedi.

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Harran Üniversitesi Hastanesi, uyku sorunu olan hastaların umudu oldu
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