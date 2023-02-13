Haberler Yaşam Haberleri Harran Üniversitesi'nin 3 öğrencisi depremde hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 13.2.2023 19:02 Son Güncelleme: 13.2.2023 19:32

Harran Üniversitesi'nin 3 öğrencisi depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda Harran Üniversitesinde okuyan Ökkeş Rahmi Doğan, Fatma Nur Karalar ve Mustafa Emir Şenses hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran Üniversitesi’nin 3 öğrencisi depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören Ökkeş Rahmi Doğan, Fatma Nur Karalar ve Mustafa Emir Şenses de vardı. Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından yapılan açıklamada" "Deprem felaketinde, değerli öğrencilerimiz Ökkeş Rahmi Doğan, Fatma Nur Karalar, Mustafa Emir Şense'in vefat ettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve HRÜ ailemize başsağlığı ve sabır dileriz. Başımız sağ olsun..." ifadeleri yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yeni cevap verdi! İşte o tarih;
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarına ceza yağdırdı! Bir bardak çorbayı 25 TL'ye satıyordu
9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi
KKTC'de yakalanmıştı! Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yıkılan binaların müteahhiti var da mimarı mühendisi yok mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Harran Üniversitesi'nin 3 öğrencisi depremde hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA