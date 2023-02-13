Harran Üniversitesi’nin 3 öğrencisi depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören Ökkeş Rahmi Doğan, Fatma Nur Karalar ve Mustafa Emir Şenses de vardı. Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından yapılan açıklamada" "Deprem felaketinde, değerli öğrencilerimiz Ökkeş Rahmi Doğan, Fatma Nur Karalar, Mustafa Emir Şense'in vefat ettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve HRÜ ailemize başsağlığı ve sabır dileriz. Başımız sağ olsun..." ifadeleri yer aldı.