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Giriş Tarihi: 25.2.2022 14:06 Son Güncelleme: 25.2.2022 14:42

Harran’da 4 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran’da 4 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından aynı aileden 4 kişi zehirlendi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçe merkezinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir evde bulunan Gök ailesinden Hasan (15), Aysel (20), Zeynep (19), ve Sibel Gök (12) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baş dönmesi ve kusma belirtisi göstermesi üzerine sağlık ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından önce aileyi ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan aile daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

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Harran’da 4 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
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