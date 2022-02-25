Harran’da 4 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Şanlıurfa'nın Harran ilçe merkezinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir evde bulunan Gök ailesinden Hasan (15), Aysel (20), Zeynep (19), ve Sibel Gök (12) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baş dönmesi ve kusma belirtisi göstermesi üzerine sağlık ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından önce aileyi ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan aile daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.