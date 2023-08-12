Harran’da motosiklet şarampole yuvarlandı sürücü öldü

Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Sütlüce mahallesinde meydana gelen kazada Emrullah Aktaş (15) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada motosikletten düşerek yolda sürüklenen sürücü Emrullah Aktaş ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Emrullah Aktaş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahale sonrası ambulans ile götürüldüğü Harran Devlet Hastanesi'nde kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Emrullah Aktaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.