Harran’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza Harran İlçesine bağlı Ünlü Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Harran istikametine doğru seyir halinde olan Ali Kızılkaya'nın otomobili sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalı teknesine çarparak takla attı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişilere yapılan ilk müdahalenin ardından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.