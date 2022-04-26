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Giriş Tarihi: 26.4.2022 19:13 Son Güncelleme: 26.4.2022 19:13

Harran'da otomobil takla attı: 3 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde seyir halinde olan otomobilin DSİ’ye ait sulama teknesine çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 ‘i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Harran İlçesine bağlı Ünlü Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Harran istikametine doğru seyir halinde olan Ali Kızılkaya'nın otomobili sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalı teknesine çarparak takla attı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişilere yapılan ilk müdahalenin ardından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Harran'da otomobil takla attı: 3 yaralı
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