Harran’da trafik kazası: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kaza Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Meydankapı kırsal mahallesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile harfiyat kamyonu çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Çarpmanın etkisi ile harfiyat kamyonu, otomobili sürükledi. Otomobil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar Sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Ambulanslar ile Harran Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Salih G., Harran Devlet Hastanesinde Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi tedavileri hastanede devam ediyor, kazada hayatını kaybeden Mehmet Salih G'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.