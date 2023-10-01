Haberler Yaşam Haberleri Harry Potter serisinin ilk iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir?
Giriş Tarihi: 1.10.2023 21:39 Son Güncelleme: 1.10.2023 21:39

Harry Potter serisinin ilk iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 1 Ekim 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan son bölümde Harry Potter serisinin ilk iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir? sorusu merak konusu olarak araştırılıyor. İşte Milyoner’de az önce sorulan sorunun cevabı.

Harry Potter serisinin ilk iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris’in sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 1 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Harry Potter serisinin ilk iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir? sorusunun cevabı merak ediliyor.

MİLYONER SORULARI - 1 EKİM

İşte az önce sorulan sorunun yanıtı...



SORU: Harry Potter serisinin ilk iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir?

ŞIKLAR

A- Deniz kenarındaki malikanesi
B- Klasik lüks otomobili (CEVAP)
C- Safkan yarış atı
D- İlk eşinden olan oğlu


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Harry Potter serisinin ilk iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir?
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