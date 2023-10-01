ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 1 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Harry Potter serisinin ilk iki filminde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in sahip olmasına rağmen unuttuğu, eski bir fotoğrafına bakarken görüp var olduğunu 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir? sorusunun cevabı merak ediliyor.

MİLYONER SORULARI - 1 EKİM

İşte az önce sorulan sorunun yanıtı...