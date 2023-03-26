"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 26 Mart 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan Harvard Üniversitesi'nde 1999'da yapılan bir deneye katılanlardan, bir video kaydındaki top oynayanların paslaşmalarını saymaları istenmiş, bu sırada ekrana giren hangi kostümlü kişiyi deneklerin sadece yarısı görebilmiştir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (26 MART 2023)

ATV ile 26 Mart Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;