Hasan amca çok sevdiği motosikletiyle yaptığı kazada öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesi Pirinççi Mahallesi'ndeki Pirinççi Barajı yan yolunda saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada Hasan Dinç (59) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Serkan Ç.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dinç'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Serkan Ç. ise gözaltına alındı.