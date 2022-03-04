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Giriş Tarihi: 4.3.2022 16:09

Hasan Burak Akyıldız: Türkiye, mobilya üretiminde yükselişte

Hasan Burak Akyıldız: Türkiye, mobilya üretiminde yükselişte

İç mimar Hasan Burak Akyıldız, günümüzün başarılı iç mimar ve tasarımcılarını kişiye özel mobilya tasarımları yapan ‘Duduu Studio’ çatısı altında buluşturdu. Türkiye’nin mobilya üretiminde dünyanın en iyi ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını söyleyen Akyıldız, “Ülkemizde mobilya tasarımıyla ilgilenen tasarımcılar artacak” dedi.

Kendi adını taşıyan iç mimarlık ofisiyle yaptığı çalışmaların yanı sıra mobilya tasarımıyla da ilgilenen iç mimar Hasan Burak Akyıldız, meslektaşlarını 'Duduu Studio' çatısı altında bir araya getirdi. Günümüzün önde gelen iç mimar ve tasarımcılarından Jale Kulin, Renda Helin Çizer, Nazar Sigaher, Emre Evrenos, Erdem Akan ve Fran Aniorte ile çalışan Akyıldız, özgün ve sıra dışı mobilyaları tüketiciyle buluşturduklarını söyledi.

KALİTELİ ÜRETİM ARTACAK

Mobilya üretimi alanında Türkiye'nin en iyi 10 ülke arasında yer aldığını ifade eden Hasan Burak Akyıldız, sektörün büyüme trendinde olduğunu belirtti: "Ülkemiz, mobilya üretimi konusunda önemli bir noktada. Bu durum, Türkiye'de mobilya tasarımının gelişmesi için çok önemli. Son dönemde bunu avantaja çevirmek isteyen firmalar ve tasarımcılar bir araya gelmeye başladı. Sürecin devam etmesi, kaliteli üretimin artmasına vesile olacağı gibi mobilya tasarımıyla ilgilenen Türk tasarımcılarının da çoğalmasını sağlayacak. Bu da Türk mobilya sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olacak."

"Bu bir ilandır"

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Hasan Burak Akyıldız: Türkiye, mobilya üretiminde yükselişte
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