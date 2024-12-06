Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde akademik ödüller sahiplerini bulacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bilimsel katkıları ve akademik başarıları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği Akademik Ödül Töreni'ni 11 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirecek. Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinlikte, 2023-2024 akademik yılında üstün başarı gösteren akademisyenler ödüllerini alacak. Törende; Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne giren akademisyenler, TÜBİTAK destekli projeleri kabul edilen ve SCIE-SSCIAHCI indeksli dergilerde en çok yayın yapan ve en çok atıf alan akademisyenler, akademik teşvik puanı en yüksek akademisyenler, TÜBİTAK 2209 projeleri kabul edilen öğrenciler, akademik danışmanları ve TEKNOFEST'te finale kalan öğrenci takımları ödüllerini alacak.Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, üniversitenin sadece bilimsel alandaki başarılara değil, aynı zamanda toplumsal faydaya sağladığı katkılara da büyük önem verdiğine dikkat çekerek, "Üniversitemizin başarılarla daha ileriye gitmesi, toplumsal anlamda da daha güçlü olmamıza olanak tanımaktadır. Akademisyenlerimizin geliştirdiği projeler ve bilimsel çalışmalar, Gaziantep başta olmak üzere, bölgemizi ve ülkemizi kalkındırma noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Üniversitemiz, bu başarılarla bölgemize ve aynı zamanda ülkemize büyük katkılar sağlamaktadır" dedi.