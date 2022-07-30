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Giriş Tarihi: 30.7.2022 11:53 Son Güncelleme: 30.7.2022 12:25

Hasan Mert maganda kurbanı

Gaziantep’te alışveriş yapmaya giderken nereden geldiği belli olmayan kurşunun göğsüne isabet ettiği 16 yaşındaki Hasan Mert Üzüm yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hasan Mert maganda kurbanı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Girne mahallesinde meydana gelen olayda, "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıkan Hasan Mert Üzüm (16) yolda yürürken aniden yere düştü. Hasan Mert'in göğsünden kan aktığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırılan Üzüm'ün göğsüne mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Mert Üzüm'ün cenazesi Adli Tıp Kurum morgunda yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verilirken, polis Hasan'ın ölümüne neden olan kurşunun kim tarafından ateşlendiğini bulmak için araştırma başlattı.

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Hasan Mert maganda kurbanı
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