Hasan Mert maganda kurbanı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Girne mahallesinde meydana gelen olayda, "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıkan Hasan Mert Üzüm (16) yolda yürürken aniden yere düştü. Hasan Mert'in göğsünden kan aktığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırılan Üzüm'ün göğsüne mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Mert Üzüm'ün cenazesi Adli Tıp Kurum morgunda yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verilirken, polis Hasan'ın ölümüne neden olan kurşunun kim tarafından ateşlendiğini bulmak için araştırma başlattı.