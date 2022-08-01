Hasan Mert’i hayattan koparan maganda tutuklandı

Gaziantep'te Girne Mahallesi'nde 30 Temmuz'da meydana gelen olayda Hasan Mert Üzüm, sokakta yürürken karnına maganda kurşunu isabet etmiş, talihsiz genç yaşamını yitirmişti. Hasan Mert, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, polis ekipleri ise tabancayı ateşleyenin belirlenip, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Cinayet Bürosu ekiplerinin olayın olduğu mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu silahı ateşleyen kişinin Mehmet Bozkurt olduğu tespit edildi. Olayı duyunca kaçan Bozkurt, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aracında 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen ve rast gele havaya ateş açıp bir kişinin ölümüne neden olduğu için pişmanlığını dile getiren Bozkurt, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.