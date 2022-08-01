Haberler Yaşam Haberleri Hasan Mert'i hayattan koparan maganda tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.8.2022 14:34 Son Güncelleme: 1.8.2022 14:42

Hasan Mert'i hayattan koparan maganda tutuklandı

Gaziantep’te 16 yaşındaki Hasan Mert Üzüm’ün sokakta yürürken karnına isabet eden mermiyle ölümüne neden olan silahı ateşleyen şüpheli tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hasan Mert’i hayattan koparan maganda tutuklandı

Gaziantep'te Girne Mahallesi'nde 30 Temmuz'da meydana gelen olayda Hasan Mert Üzüm, sokakta yürürken karnına maganda kurşunu isabet etmiş, talihsiz genç yaşamını yitirmişti. Hasan Mert, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, polis ekipleri ise tabancayı ateşleyenin belirlenip, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Cinayet Bürosu ekiplerinin olayın olduğu mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu silahı ateşleyen kişinin Mehmet Bozkurt olduğu tespit edildi. Olayı duyunca kaçan Bozkurt, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aracında 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen ve rast gele havaya ateş açıp bir kişinin ölümüne neden olduğu için pişmanlığını dile getiren Bozkurt, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Lise 1. Nakil başvuru sonuçları açıklandı! LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama e- Okul ile başladı
SON DAKİKA! Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık: Masada 3 formül var! Gözler Kabine Toplantısı kararlarında
KPSS sınav soruları ve cevapları PDF ÖSYM İNDİR! 2022 KPSS Lisans sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı!
Öğretmen il dışı tayin sonuçları MEB: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?
KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı PDF tıkla indir ekranı!
KPSS lisans sınavı sonuçları için tarih verildi! 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM ile sonuç tarihi
Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? 1 Ağustos 2022 son zamla birlikte JTI, BAT, Philip Morris en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncel listesi
Son dakika | MİT'ten kritik isme nokta atış: Suriye'de YPG/PKK'ya ağır darbe
SON DAKİKA HABERİ! Tahıl koridorunda tarihi gün: Milli Savunma Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! İlk gemi yola çıktı
KPSS SINAVI SORU YORUMLARI 2022: KPSS zor muydu kolay mıydı, bu yıl ne soruldu, KPSS GY-GK soruları nasıldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hasan Mert'i hayattan koparan maganda tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA