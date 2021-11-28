Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğuna da taciz etmiş! "Dedem beni sıkıştırırdı"





3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI: "KASTEN ÖLDÜRME", "CİNSEL SALDIRI" VE "CİNSEL İSTİSMAR"

Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor. Her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı olayda dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, gelinine tecavüz ettiği, Müslüme Yağal'ın babası olduğu SABAH'ın haberi ile ortaya çıkmıştı. Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü tüm Türkiye'yi kahrederken, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak yeni detaylara yine SABAH ulaştı.