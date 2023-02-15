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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Hasar gören yollar trafığe açıldı

Hasar gören yollar trafığe açıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü depremin ardından hasar gören yolları onardı. Tarsus- Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Gaziantep Batı kavşaklarındaki yol ve viyadüklerde oluşan hasarların geçici onarımı yapıldı ve buralar trafiğe açıldı. Kahramanmaraş-Göksun yolu güzergâhında bulunan Mehmet Akif İnan Tüneli'nin Göksun- Kahramanmaraş istikameti sağ tüpünde trafik akışı olağan şekilde devam ederken sol tüpten ulaşımın tek şeritten yapılması sağlandı. Aynı güzergâhta bulunan 2 bin 878 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde meydana gelen hasar da giderildi. Osmaniye- Gaziantep il sınırı-Kilis devlet yolu ayrımı-Nurdağı- Gaziantep yoluna düşen kayalar kaldırıldı. Hatay Havalimanı yolu, depremde oluşan hasarların onarılması sonrası trafiğe açıldı.

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Hasar gören yollar trafığe açıldı
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