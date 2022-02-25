Hasar için verilen paranın fazlasını iade edecek

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle çöken evinin çatısı için AFAD bütçesinden gönderilen paranın yarısı iade eden vatandaş, "Devlet malında herkesin hakkı var. Biz 1,5-2 bin beklerken 8 bin geldi. 4 bin masraf ederek çöken çatımızı tamir ettik, kalanı da devlete iade ettik" dedi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde telefon satışı yapan 3 çocuk babası Şeyh Şamil Özbal'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Çökme nedeniyle evde büyük hasar meydana geldi. Durum güvenlik güçlerine haber verilince polis ve diğer devlet kurumları gelip tutanak tuttu. "Evlerinizin onarım bedelini devlet ödeyecek" sözü üzerine çatısını onaran ve belirtilen zaman gelince bankaya giden Özbal, hesabında 8 bin lira görünce şaşırdı.

Özbal yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evde hasar oldu, çatımızın iç kısmındaki kartonpiyer çöktü. Üstteki çinko da çökünce çatı tamamen indi. O sırada her tarafta güvenlik güçlerimiz hasar tespiti yapıyordu biz de bildirdik. Ödeme yapılacağını söylemişlerdi ama biz bin 500, 2 bin lira gibi bir para bekliyorduk. Masrafımız 4 bin lira tuttu ama hesapta 8 bin lira görünce dilekçe vererek parayı iade etmek istedim. Çünkü devletin parası miri mal, yani herkesin hakkıdır. Bunu yemek de milli ve manevi değerlerimize göre hak değildir" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Özbal'ın davranışını sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu: "Bu milletin külüne üflesen altından iman çıkar. İslâhiye'de kardan zarar gören hemşerimiz, AFAD'ın verdiği paranın yarısını iade etti."

Özbal'ın örnek bir davranış sergilediğini kaydeden Vali Davut Gül, "Devletin malı hepimizin malı; içinde yetimin, öksüzün, yaşlının, yoksulun payı var. Hepimiz bunu sarf ederken hassas davranmamız ve hakketmediğimizi yediğimizde büyük bir vebal altına girdiğimizi unutmamamız lazım. Hemşerimiz örnek bir duruş sergilemiş. Takdir ediyoruz" dedi.