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Giriş Tarihi: 14.6.2023 20:57 Son Güncelleme: 14.6.2023 20:59

Hasarlı evin pencereleri ölümüne neden oldu!

Adıyaman’da, almak istediği hasarlı evin pencerelerini sökmek isteyen kişi, camların boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

İLKER ŞAHİN
Hasarlı evin pencereleri ölümüne neden oldu!

24 yaşlarındaki Zeynel Malacı, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında bulunan 6 Şubat depreminde ağır hasar alan bir binanın pencerelerini ikinci el olarak almak istedi. Binaya giren Malacı, almak istediği pencereleri sökmek istediği esnada pencerede bulunan camlar patladı. Bu esnada Zeynel Malacı'nın boynu kesildi. Ağır yaralı olarak fark edilen Zeynel Malacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Zeynel Malacı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hasarlı evin pencereleri ölümüne neden oldu!
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