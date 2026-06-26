Hasarlı kaza cinayetle bitti: 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Giresun'da geçen yıl meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran trafik kazası sonrası ölümle sonuçlanan kavada karar çıktı. Emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun'un yaşamını yitirdiği olayda tutuklu yargılanan İlhan İhtiyaroğlu, "kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek" suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 16 Kasım'da Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda meydana geldi. Trabzon istikametine seyreden İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun'un kullandığı araç çarpıştı. Maddi hasarla sonuçlanan kazanın ardından sürücüler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre çıkan arbede sırasında aldığı darbeler sonucu yere yığılan 68 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Coşkun ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Coşkun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan İlhan İhtiyaroğlu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşamını yitiren Abdullah Coşkun'un, yakalandığı akciğer kanserini kızı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan'ın yaklaşık 3 yıl süren tedavi süreciyle atlattığı ve kazadan yalnızca bir hafta önce sağlığına kavuştuğu öğrenilmişti. Coşkun, Tirebolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Giresun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraflar ve avukatları katıldı. Coşkun ailesi sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen ve yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade eden sanık İlhan İhtiyaroğlu hakkında mahkeme heyeti, suç vasfını değiştirerek "kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek" suçundan 11 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör