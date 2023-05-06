‘Soğan muhalefeti’nin sesi kesildi... Hasat başladı! Soğan fiyatları dip yaptı: Fiyatlar daha da düşecek

Bu sene 23 bin ton ekilen soğandan ortalama 105 bin ton rekolte beklenirken verim bolluğu da yaşanıyor.



"SOĞAN FİYATLARI DİP YAPTI"



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini belirtti. Doğan, "Yaklaşık 1 ay boyunca soğan fiyatları hiç düşmedi. Kilogramı 17-18 liradan soğanlar piyasaya girdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden işçi gelmediği için de soğanlar toplanamadı ve fiyatlar yüksek seyretti. 3-4 gündür soğan fiyatları tam dip yaptı. Şu anda soğanın tarlada toptan kilogram fiyatı 7-8 lira arasında. Hatay soğanı da Adana soğanından 1-2 lira daha fazla" diye konuştu.





"SOĞAN SÖKÜMÜ AĞIRLAŞTI"



Adana ve Hatay'da hasadın yüzde 40'ının yapıldığını vurgulayan Doğan, "Soğanın yüzde 60'ı halen tarlada duruyor. Soğan artık kırmızı kabuk bağladığı için raf ömrü de arttı. Eğer ay sonu soğan için yurt dışı kapıları açılmazsa soğan tarlada kalacak. Şu anda soğan sökümü ağırlaştı. Piyasanın isteğine göre soğan sökülüyor. Haziran'ın sonuna kadar soğan hasadı bölgemizde sürecek" ifadelerini kullandı.