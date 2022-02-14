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Giriş Tarihi: 14.2.2022 10:30 Son Güncelleme: 14.2.2022 10:44

Haseki Eğitim Araştırma hastanesinde tomografi odasını birbirine katmışlardı! İki saldırgan hakkında karar

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Haseki Eğitim Araştırma hastanesinde tomografi odasını birbirine katmışlardı! İki saldırgan hakkında karar

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya milyon liralık cihazların bulunduğu tomografi odasını birbirine kattı. Sağlık çalışanları kendilerini camlı odaya kilitledi. Bir cihazın zarar gördüğü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki saldırgan hakkında tutuklanma kararı verildi. Jiyan Özkaya tutuklanarak cezaevine gönderilirken Talip Gönültaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sultangazi'de sağ bacağından vurulan Talip Gönültaş, yakınları tarafından tedavi edilmek üzere Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Talip Gönültaş tomografi odasına alındı. Tomografi çekilirken bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan Gönültaş, tomografi odasını birbirine kattı. Ona yanında hastaneye gelen Jiyan Özkaya da destek verdi.

Odadaki yaklaşık 30 bin dolar değerindeki bir cihaz hasar gördü. Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Tomografi bölümünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Sağlık çalışanları kendileri odadaki camlı bölüme kilitledi. Ancak saldırganlar camı vurarak ve iterek devirmeye çalıştı.

Çerçeve bölümü kırılan cam devrildi ancak sağlık çalışanı iterek yerine yerleştirdi. Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı. Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti.



TUTUKLANDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaynak hakkında Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastenesinde sağlık görevlileri ile tartıştıkları, olaya müdahil olan güvenlik görevlilerine mukavemet ettikleri ve BT cihazına zarar verdikleri iddiasıyla tutuklanma talebi çıkarıldı.

Jiyan Özkaynak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talip Gönültaş hakkında ise yakalanma kararı çıkarıldı.

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Haseki Eğitim Araştırma hastanesinde tomografi odasını birbirine katmışlardı! İki saldırgan hakkında karar
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