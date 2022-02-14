Haseki Eğitim Araştırma hastanesinde tomografi odasını birbirine katmışlardı! İki saldırgan hakkında karar

Sultangazi'de sağ bacağından vurulan Talip Gönültaş, yakınları tarafından tedavi edilmek üzere Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Talip Gönültaş tomografi odasına alındı. Tomografi çekilirken bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan Gönültaş, tomografi odasını birbirine kattı. Ona yanında hastaneye gelen Jiyan Özkaya da destek verdi.
Odadaki yaklaşık 30 bin dolar değerindeki bir cihaz hasar gördü. Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti.
İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI
Tomografi bölümünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Sağlık çalışanları kendileri odadaki camlı bölüme kilitledi. Ancak saldırganlar camı vurarak ve iterek devirmeye çalıştı.
Çerçeve bölümü kırılan cam devrildi ancak sağlık çalışanı iterek yerine yerleştirdi. Olaya müdahale eden hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı. Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti.
TUTUKLANDI
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaynak hakkında Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastenesinde sağlık görevlileri ile tartıştıkları, olaya müdahil olan güvenlik görevlilerine mukavemet ettikleri ve BT cihazına zarar verdikleri iddiasıyla tutuklanma talebi çıkarıldı.
Jiyan Özkaynak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talip Gönültaş hakkında ise yakalanma kararı çıkarıldı.
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