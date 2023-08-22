Hasgül ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen 12 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hakan Hasgül, eşi Züleyha ve 6 buçuk yaşındaki küçük oğlu Egemen Kadir Hasgül'ün cenazesi Yenibosna Merkez Camii'ne getirildi.

Cenaze namazı öncesi taziyeleri Hakan Hasgül'ün ağabeyi hayatta kalan büyük oğlu Abdulsamet Hasgül ve iki kızı kabul etti. Kazada ağır yaralanan 3 buçuk yaşındaki oğlunun Ankara Etlik Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve durumunun iyiye gittiği diğer hafif yaralı olan 14 yaşındaki Safa isimli oğlu ise Haseki Eğitim ve araştırma Hastanesinde tedavi altında tutulduğu belirtildi.

Hakan Hasgül ,eşi Züleyha ve küçük oğlu Egemen Kadir Hasgül'ün cenazesine Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, Yeniden Refah Partisi 3. Bölge Milletvekili Doğan Bekir, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Tuna, Bahçelievler Spor Kulübü Başkanı Levent Dilaver, Bahçelievler ilçe Milli Eğitim Müdürü, Emin Çıkrıkçı ve sivil toplum örgütünden birçok vatandaş katıldı.





Öğle namazına müteakip İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kayabaşı mezarlığında babasının yanında aldığı mezarda torağa verildiler.