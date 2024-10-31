Hasmının işyerlerini tarattı

İstanbul Üsküdar'da 19 Ekim'de işyeri sahibi Mehmet Daldal (39) maskeli şüphelilerce silahlı saldırıda yaralandı. Polis, Daldal'ın birkaç gün önce işyerini boşaltması için bir kişi tarafından tehdit edildiğini öğrendi. Çalışmalar neticesinde motosikletle gelip saldırıyı gerçekleştiren H.T. (23) ve ona yardım eden M.A.Y. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin verdiği bilgiler sayesinde olayın üzerindeki sis perdesi aralandı. Saldırının, mayıs ayında bir kahvehanede barışmak için bir araya gelen ancak çıkan silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın devamı olduğu belirlendi. Bu olayda içlerinden 4 kişi öldürülen grubun, karşı tarafın sahibi olduğu işyerlerindeki kiracılara, "Bu dükkânlarda artık kiracı olmayacak. Boş olacak" diyerek baskı yaptıkları öğrenildi. Olayın azmettiricisi ve kahvehanedeki olayda ölenlerden birinin oğlu olan S.Y.K ile arkadaşı Ö.F.C.'nin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.