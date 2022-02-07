Hasret öğretmene devlet sahip çıktı

Iğdır'da Hasret Kesip (24) ölümle tehdit eden eski sevgilisi Yusuf Çakmaz’dan şikâyetçi oldu. Çakmaz’ın serbest kalmasına SABAH aracılığıyla “Tutuklama için kafamda kurşunla mı gelmem lazım?” diye isyan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Genç kadın, sığınma evine yerleştirildi
Iğdır'da,dini nikahlı birlikte yaşadığı kişi tarafından ölümle tehdit edilen rehberlik öğretmeni Hasret Kesip (24) ile ilgili çıkan haberlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Genç kadın, kadın sığınma evine yerleştirildi. Iğdır'da yaşayan rehberlik öğretmeni Hasret Kesip, bir yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Yusuf Çakmaz'dan şiddet görünce bir ay önce evi terk ederek ailesinin yanına sığındı. İddiaya göre Çakmaz tarafından sürekli ölüm tehditleri alan Hasret Kesip, emniyete şikâyette bulundu. Ancak Yusuf Çakmaz'ın savcılık kararı ile her defasında serbest bırakılmasına isyan eden kadın "Savcıya gidip, 'Tutuklanması için kafamda kurşunla mı gelmem lazım' dedim. Yeterli delil olursa tutuklayabileceklerini söyledi. Vali yardımcısıyla da görüştüm. Tutanaklarla her şey var. 'Senin kafanı koparacağım', 'Seni öldürmem, gider babanı öldürürüm' ya da 'Baban veya kardeşin beni öldürür, ben mezara onlar hapse girer, sen de bu kez baba ve kardeş acısı çekersin' diye tehdit mesajları geliyor. Güvende değilim" demişti. Genç kadının isyanının SABAH'ta yer almasının ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, öğretmeni kadın sığınmaevine yerleştirdi.