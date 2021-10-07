Hasret, sevgilisinin kurşunuyla can verdi

ŞANLIURFA
'DA Hasret Tutal, otomobilde erkek arkadaşı Ş.B.G.'nin (28) ruhsatlı tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Olay, önceki gece saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır
karayolunda meydana geldi. Otomobille gezmeye çıkan Ş.B.G. ve kız arkadaşı yol üzerinde durarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi. Çevredekiler, araca koştuklarında Hasret Tutal'ın vurulduğunu gördü. Ş.B.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan Hasret Tutal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ş.B.G.'nin ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği belirtildi. Hasret Tutal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. DHA