Hasret’in otopsisi tamamlandı, cenaze bugün Çaycuma’da toprağa verilecek

Zonguldak'ta kayıp ihbarının ardından günlerce aranan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cansız bedeni, Çaycuma'ya 6.5 kilometre uzaklıktaki bir su kuyusunda bulunmuştu. Olayın ardından 7 kişi gözaltına alınmış, bir süre kaçmaya çalışan baş şüpheli Deniz Boyacı 22 Ekim sabahı Aydın'da yakalanmıştı.
ÇAYCUMA'YA DEFNEDİLECEK
Hasret'in cansız bedeni, incelemeler için gönderildiği Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemine alındı. Günler süren incelemeler tamamlanırken, Akkuzu ailesi bu sabah saat 08.00'de Zonguldak'tan yola çıktı. Genç kızın naaşının Çaycuma'ya getirilip öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.