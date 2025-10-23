Haberler Yaşam Haberleri Hasret’in otopsisi tamamlandı, cenaze bugün Çaycuma’da toprağa verilecek
Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:05

Komşu köyde bir su kuyusu içinde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Akkuzu’nun otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kadının cansız bedenini almak için aile Ankara’ya hareket etti.

Zonguldak'ta kayıp ihbarının ardından günlerce aranan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cansız bedeni, Çaycuma'ya 6.5 kilometre uzaklıktaki bir su kuyusunda bulunmuştu. Olayın ardından 7 kişi gözaltına alınmış, bir süre kaçmaya çalışan baş şüpheli Deniz Boyacı 22 Ekim sabahı Aydın'da yakalanmıştı.

ÇAYCUMA'YA DEFNEDİLECEK

Hasret'in cansız bedeni, incelemeler için gönderildiği Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemine alındı. Günler süren incelemeler tamamlanırken, Akkuzu ailesi bu sabah saat 08.00'de Zonguldak'tan yola çıktı. Genç kızın naaşının Çaycuma'ya getirilip öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

