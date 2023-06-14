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Giriş Tarihi: 14.6.2023 15:07 Son Güncelleme: 14.6.2023 15:28

Hassa Gaziantep yolunda ölümlü kaza

Hatay’ın Hassa ilçesinden geçen Gaziantep-Antakya karayolunda özel otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hassa Gaziantep yolunda ölümlü kaza

Gaziantep-Antakya karayolu Gülkent kavşağında Gaziantep istikametine giden otomobille karşı yönden gelerek kavşağa giren pazarcı midibüsü çarpıştı. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine Kaza yerine Jandarma, trafik, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle yolda savrulan ve takla atarak ters dönen otomobil içerisinde bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişi de itfaiye, vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ilk müdahalenin ardından tedavileri yapılmak üzere ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hassa Gaziantep yolunda ölümlü kaza
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