Hassas burun Hachiko ve Max mucize yaşattı... Onlar tespit etti 227 saat sonra çıkarıldı

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem ardında da saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.
Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 10 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depremi'nden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 'Asrın Felaketi' olarak kayıtlara geçti.
HASSAS BURUNLAR ENKAZ ÜSTÜNDE
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarına Polis Arama Kurtarma (PAK) da destek veriyor. Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına Ankara'dan katılan PAK ekibinde "Işıl", "Hermes", "Hachiko" ve "Max" isimli 4 canlı arama kurtarma köpeği de yer alıyor.
HACHİKO VE MAX MUCİZE YAŞATTI
Kahramanmaraş Kalkan Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları yapan Sakarya Arama Kurtarma ekibi, PAK timinden yardım istedi. PAK ekipleri, Kalkan Apartmanına 'Hachiko ve Max' adlı köpeklerle yaptığı canlı aramasında çeşitli noktalara tepki verdi.