Hassas burun Rita 3 cana ulaştı

Bir enkazda da Rita farklı bir reaksiyon gösterdi. Enkazın içerisinde iki beton arasında elle temas reasksiyonu verdi. O alana baktığımızda içerde sıkışmış bir kedi gördüm. Betonları parça parça kırıp, kediyi de oradan çıkardım. Rita çok akıllı bir köpek. Rita'nın verdiği tepkilerle orada 3 canlıya ulaştık" şeklinde konuştu.