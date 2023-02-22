Hassas burun Rita 3 cana ulaştı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında köpek eğitmenliği yapan İsmail Ersoy, "Rita çok akıllı bir köpek. Cihazların, insanların ulaşmakta zorluk çektiği yerlere ulaştı Giremeyeceğimiz noktalara onu yönlendirdik. Rita'nın enkazlardaki verdiği tepkilerle 3 canlıya, yaklaşık 50 kişinin cansız bedenine ulaştık." dedi.
Arama kurtarma çalışmalarına katılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında köpek eğitmenliği yapan İsmail Ersoy, "Adıyaman'da katıldığımız arama kurtarma çalışmalarında 'Rita' sayesinde 3 cana ulaştık. Büyükşehir belediyesinde 9 yıldır görev yapıyorum. 3 yıldır ise köpek eğitmenliği yapıyorum. Köpeklerimiz, canlı insan arama köpekleri olduğu için 8-9 enkaz aramalara müdahil olduk ve Rita sayesinde 3 insanımıza ulaşıp, canlı kurtardık.
Bir enkazda da Rita farklı bir reaksiyon gösterdi. Enkazın içerisinde iki beton arasında elle temas reasksiyonu verdi. O alana baktığımızda içerde sıkışmış bir kedi gördüm. Betonları parça parça kırıp, kediyi de oradan çıkardım. Rita çok akıllı bir köpek. Rita'nın verdiği tepkilerle orada 3 canlıya ulaştık" şeklinde konuştu.