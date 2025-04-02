Hasta gencin üvey babası ihmalden tutuklandı

Mersin'de 20 yaşındaki epilepsi hastası Ömer Bilkan Şahin, geçirdiği nöbetin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erdemli ilçesine bağlı Yüksek Mahalle'de ailesiyle birlikte yaşayan Şahin, saat 02.00 sıralarında nöbet geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Şahin'i ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın hayata tutunamadı. Hastanede yapılan ön incelemede Şahin'in uzun süredir ilaçlarını kullanmadığı belirlendi. Yakınları, üvey baba Şükrü Ü.'nün (39) Şahin'in tedavisinde kullanılan ilaçlarını bilinçli bir şekilde almadığını ve gence sık sık şiddet uyguladığını öne sürdü. Bunun üzerine gözaltına alınan Şükrü Ü., Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Şahin'in cenazesi ise mahalle sakinleri ve komşularının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.