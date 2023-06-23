Hasta hacı adayları için Arafat’a ambulans servis

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Arafat'ta sahra hastanesi kurarak Türk hacı adaylarının kullanımına açtı. 360 sağlık personelinin hizmet verdiği hastane son Türk hacı bölgeden ayrılıncaya kadar hizmet verecek.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesi'ni ziyaret ederek Sağlık Ekip Başkanı Zekeriya Abdulazizoğlu ve Başhekim Murat Türkyılmaz'dan bilgi aldı. Erbaş, "Sağlık her şeyin başında. 'Olmaya cihanda bir nefes sıhhat gibi' demiş Kanuni Sultan Süleyman. Dolayısıyla o bir nefese muhtaç olan hastalarımıza en güzel şekilde burada doktorlarımızla hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.Arafat'ta da sahra hastanesi kurduklarını anlatan Erbaş, "Hastalarımız için Arafat'ta bir sahra hastanesi kurduk, orada vakfelerini yapma imkânı sağlıyoruz. Diyanet olarak sağlığa göstermiş olduğumuz ehemmiyetten dolayı en ufak bir ihmale fırsat vermeyecek şekilde titiz çalışmalarla başarılı oluyoruz. Ayniyatta yapılan işlerde hiçbir ihmalin olmaması, anlık işlerin aksamaması gerekiyor. Herhangi bir aksama veya sıkıntı olmadan, problem yaşamadan son hacımızı uğurlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Başhekim Türkyılmaz da "Hastanemizde yatan hacıların, oturanlarını otobüslerle, yatanları ise ambulanslarla planlayıp Arafat'a çıkaracağız. Arafat'a çıkamayan bir tane hacımız kalmayacak. Suud hastaneleriyle de kontak halindeyiz. Bir kısım hacımızı onlardan alıp Arafat'a çıkararak geri getireceğiz. Hastanemizde hemen hemen tüm branşlar var" diye konuştu.