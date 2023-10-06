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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Hasta ve yakınlarının saldırısına uğrayan 3 doktor yaralandı

Hasta ve yakınlarının saldırısına uğrayan 3 doktor yaralandı
Kocaeli'nde, bir aile sağlığı merkezinde görev yapan 3 doktor, hasta ve yakınları tarafından darbedildi. Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'ne dün saat 14.00 sıralarında gelen bir hasta ve yakınları ile doktorlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Doktorlar Ahmet Murat Kazan, Serdar Erişti ve Yılmaz Sarıkaş, hasta ile yakınlarının tekmetokat saldırısına uğradı. Doktorları darbeden saldırganlar, çevreye de zarar verdi.



2'Sİ TEDAVİ ALTINDA
Vatandaşların araya girmesine rağmen durmayan saldırganlar, bir doktorun boğazını sıktı. Bu sırada doktor baygınlık geçirirken, büyük panik yaşanan sağlık merkezinde yaşananlar saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Vücutlarında morluk, yara ve ısırık izi tespit edilen doktorlardan 2'si, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Hayati tehlikesi bulunmayan doktorların tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin arandığı bildirildi.

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Hasta ve yakınlarının saldırısına uğrayan 3 doktor yaralandı
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